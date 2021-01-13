Психотерапевт Ольга Хайдукова: Расстройство оргазма – одна из сексуальных дисфункций. У женщин оно достаточно часто встречается, у мужчин - реже

Чем фригидность отличается от аноргазмии, почему мужчины могут не испытывать оргазм, но даже не знать об этом, почему симуляция оргазма - не выход и существует ли лечение этой сексуальной дисфункции, в интервью УНИАН рассказала психотерапевт Ольга Хайдукова.

Эта тема, пожалуй, почти не обсуждается «на публику», но в частных разговорах нередко можно услышать, что девушка не получает оргазм во время секса. На ваш взгляд, насколько существенна эта проблема?

Расстройство оргазма относится к категории сексуальных дисфункций. У женщин оно достаточно часто встречается, у мужчин - реже.

Отсутствие оргастической разрядки или трудности с достижением оргазма при наличии достаточной сексуальной стимуляции называют аноргазмией. Аноргазмия может быть вызвана различными физическими и психологическими факторами. Симптомы могут быть похожи на другие сексуальные дисфункции, такие как вульводиния, диспареуния и потеря полового влечения или либидо.

Различают первичную, вторичную и абсолютную аноргазмию. Первичная заключается в недостаточном опыте получения оргазма в начале половой жизни, а вторичная развивается вследствие задержки психосексуального развития, неподходящих конкретно этой женщине сексуальных ласк, стрессовых и депрессивных состояний, соматических нарушений, проблем в сексуальной и межличностной коммуникации с партнером, травматичного опыта. Абсолютная аноргазмия - крайне редко встречается, так как в данном случае женщина или мужчина не испытывали оргазм никогда (даже при мастурбации, во сне, ситуативно).

Существует ли статистика, сколько женщин страдает от аноргазмии?

Аноргазмия - это состояние, с которым, по данным различных исследований, на протяжении жизни или постоянно сталкиваются 10-40% женщин. Но субъективные страдания в связи с этим состоянием возникают далеко не у каждой женщины.

По вашим наблюдениям, почему женщины иногда не могут получить оргазм с мужчинами, а с вибратором - могут?

Причина такого затруднения чаще всего лежит в особенностях отношений с партнером и отношения женщины к собственной сексуальности. Во время секса мы обнажаем не только наши тела, но и собственные уязвимости. В такой ситуации бывает крайне трудно довериться партнеру и процессу, отпустить контроль и насладиться сексуальным контактом. Кроме прочего, очень часто женщины крайне требовательны к своей сексуальности: оргазм становится самоцелью, а процесс сексуальной коммуникации обесценивается. А это делает невозможной разрядку.

Существует такое понятие – «фригидная женщина». Чем фригидность отличается от аноргазмии?

Фригидность - это стигматизирующее обозначение снижения, или низкого, сексуального влечения у женщины. Корректней употреблять в описании данного сексуального затруднения «сексуальная дисфункция, связанная со снижением полового влечения». Аноргазмия - это сексуальная дисфункция, связанная с затруднениями достижения оргастической разрядки.

Могут ли не получать оргазм мужчины, даже если происходит эякуляция?

Да, могут. У мужчин аноргазмия тоже встречается. Правда, мужчина может не сразу отследить, что чувство удовлетворения не наступает, так как эякуляция сопровождается чувством облегчения.

Эти проблемы вообще решаются?

Да, большинство затруднений с оргастической разрядкой могут быть решены впоследствии правильно подобранного лечения (если природа соматическая, связанная с заболеваниями), или с помощью психотерапии. Иногда требуется совмещение медицинского лечения и психотерапии.

Основной фокус, если мы говорим о психотерапии, будет состоять в исследовании психосексуального развития, изучения собственной сексуальности, восстановления способности наслаждаться партнерским сексом. Будет и другой фокус - сместить свое внимание с оргазма на сам процесс секса. Научится организовывать секс, менее ориентированный на цель, а больше на удовольствие.

Существует ли связь между гинекологическими заболеваниями и появлением аноргазмии?

Нарушения с оргастической разрядкой в партнерском сексе, особенно, если способность оргазмировать сохранна при мастурбации, чаще связана с межличностными трудностями. Но физиологическую составляющую обязательно необходимо исследовать вместе с вашим гинекологом, андрологом, эндокринологом, врачом-терапевтом.

Хорошо, а как правильно сказать партнеру о том, что ты не испытываешь с ним оргазм?

Здесь нет правильных слов и интонаций. Но здорово было бы стремиться к такой коммуникации в паре, где важные вещи про себя можно сообщать как некоторый факт, событие - прямо. Здорово также иметь возможность выразить свои чувства на этот счет и принять чувства партнера без вины, стыда и страха. Часто женщины в сексе не позволяют себе быть равной участницей процесса: озвучивать свои желания, говорить, что не нравится, не подходит, заботиться о собственном наслаждении, или – «я хочу оргазм, помоги мне его испытать»...

И, как выход, они симулируют оргазм?

Это всегда личный выбор. Его совершает каждый человек, исходя из тех отношений, в которых он находится и учитывая субъективные причины.

Я лично считаю, что возможность не относится к аноргазмии как к «ужасной тайне» делает человека свободнее и благотворно влияет на способность получать удовольствие в сексе.

Возможно, существуют какие-то «фишки», как гарантированно достичь оргазма?

Важно сказать, что аноргазмия сложна. И ваш опыт будет отличаться от опыта другого человека. Поэтому важно искать индивидуальный рисунок своего сексуального удовольствия.

Нет никаких стандартов в сексе. Равно как и одного и того же оргазма. Изучайте собственное тело наедине с собой, или с партнером, которому вы доверяете, выясните, какая стимуляция эрогенных зон для вас самая приятная, говорите о своем возбуждении, фантазиях, сексуальном интересе со своим партнером, просите его делать то, что вам нравится, и никогда не соглашайтесь на то, что для вас неприемлемо. Это точно сделает ваш секс ярче.

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter