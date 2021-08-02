Эксперт посоветовала на время отпуска менять окружение, а не сидеть дома.

До конца лета остался всего месяц, а значит и сезон отпусков подходит к концу. Психолог Анна Денисова рассказала, как войти в рабочий режим после отпуска.

"Лучше всего перед тем, как возвращаться к трудовым будням, обязательствам, важно вспомнить о том, ради чего я работаю именно на этой работе, что мне приносит психологическое удовлетворение. Возможно, это общение с коллегами, может, это зарплата, которую я смогу потратить на какие-то радости в жизни. Настроение начинается с того, чтобы вспомнить, почему я выбрал эту работу, что в ней положительного. С такими мыслями просыпаешься с другим настроением и возвращаешься на работу. Нужно посмотреть внутрь себя и определить, что принесет радость. Для кого-то это купить новую вещь, для кого-то вернуться за несколько дней до работы и настраиваться дольше, для кого-то нет вообще необходимости настраиваться, потому что человек и не выпадал с работы и косвенным образом участвовал в процессах. Общего рецепта нет", — рассказала Денисова в программе "Сегодня День. Выходной " на телеканале "Украина 24".

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Психолог посоветовала на время отпуска сменить окружение, а не сидеть дома.

"Недавно я читала статью о том, что человеку для того, чтобы нормально отдохнуть, нужно 4 недели отпуска, именно полного исключения из рабочего процесса. В наших реалиях это сложно, но, если у вас есть возможность выйти из всех рабочих процессов, это будет идеально. Нашему мозгу и нервной системе нужен отдых, а это прежде всего смена деятельности, расположение, окружение. Оставаясь дома, мы остаемся в том же пространстве, с теми же проблемами, занимаемся хозяйством. Выйти из этого — лучший способ. По возможности надо выезжать", - сказала она.

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Автор: Виктория Гордиенко