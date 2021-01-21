Во время объятий выделяется так называемый "гормон счастья".

Украинский психолог, эксперт шоу «Від пацанки до панянки» Наталия Борисова рассказала о пользе объятий.

Читайте такжеС Днем объятий – красивые открытки, лучшие поздравления в стихах и прозеПо ее словам, объятия помогают снять напряжение и повысить устойчивость к стрессам, пишет «Обозреватель».

Борисова отметила, что во время этого процесса в крови человека увеличивается количество гемоглобина, что позволяет легче переносить болезни и нагрузки. Поэтому она посоветовала чаще обниматься с близкими.

Почему важно чаще обниматься: советы психолога

Во время объятий выделяются такие вещества, как эндорфин (гормон счастья) и нейромедиатор окситоцин. Они повышают не только настроение, но и чувство безопасности, а также приносят удовольствие.

Во время объятий меняется иммунная система организма. В крови увеличивается количество гемоглобина, что позволяет легче переносить болезни и нагрузки.

После объятий снимается напряжение, и повышается устойчивость к стрессам.

Человек, который чаще обнимается, лучше справляется с неприятными событиями, депрессией.

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Автор: УНИАН