Бесплатными будут услуги по психиатрическому освидетельствованию, разработке индивидуального плана лечения и реабилитации, проведению необходимых психодиагностических тестов, контролю за состоянием пациента, а также амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

С июля в Украине начнут работать мобильные команды по оказанию психиатрической помощи.

Читайте такжеВ этом году в Программу медгарантий включены услуги для людей с расстройствами психикиКак сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья, за работу одной такой команды НСЗУ будет платить медицинскому учреждению 50 тыс. 535 грн в месяц.

Для получения информации по этому пакету, необходимо иметь направление семейного врача, педиатра, с которыми подписана декларация, или направление врача-психиатра или врача-психиатра детского.

Бесплатными для пациентов будут такие медицинские услуги: психиатрическое освидетельствование и помощь, разработка индивидуального плана лечения и реабилитации - с привлечением самого пациента или его законного представителя, проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике, контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Родственники или законные представители лица с расстройствами психики и поведения будут в состоянии рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

Мобильная команда также будет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение, при необходимости направлять на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.

Чтобы заключить договор на оказание мобильной психиатрической помощи, заведение должно соответствовать определенным требованиям. Прежде всего, иметь лицензию на медицинскую практику по специальности "Психиатрия" или "Детская психиатрия".

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Автор: Леся Лещенко