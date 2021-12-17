Некоторые препараты, рекомендованные в Украине для лечения COVID-19, могут быть опасными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислава Онищенко.

По его словам, Минздрава включил в новой редакции официального протокола лечения COVID-19 рекомендации применять противовирусные препараты для больных легкой и средней тяжести, но не указало, какие именно. Между тем, некоторые популярные препараты на самом деле могут иметь опасный эффект, считает эксперт.

"Опасность заключается в том, что некоторые из известных препаратов, которые принято считать противовирусными - это на самом деле иммуностимуляторы. Такие, как "Амизон", "Амиксин", "Гропринозин"... Их применение несет в себе риск возникновения гипореактивности (временного паралича) иммунной системы, что при COVID-19 чревато трагическими перспективами. То есть с выбором препарата для противовирусной терапии в домашних условиях, у нас больше вопросов, чем ответов", - говорит Онищенко.

Также он отмечает, что исследования препаратов этой группы на изучение гипореактивности иммунной системы, проведены не были, несмотря на настояния ряда экспертов.

Эксперт обращает внимание и на непонятные изменения в инструкции к одному из препаратов – "Амизона". В новой инструкции, утвержденной министром Ляшко в приложении 3 к приказу Минздрава от 10.09.2021 №1922, инесамиум йодид (действующее вещество "Амизона"), который всегда считался ингибитором гемаглютинина, подается уже как ингибитор РНК-полимеразы.

"Если 25 лет это был ингибитор гемагглютинина, и вдруг стал ингибитором РНК-полимеразы - как объяснить эту метаморфозу? Потому что выглядит это так, что механизм действия препарата меняется под" актуальную проблему", под спрос! Ведь гемагглютинин к SARS-CoV-2 не имеет никакого отношения, а через РНК-полимеразу, как уже стало известно, с ним можно эффективно бороться! Получается, что включив новый механизм действия (ингибирование РНК-полимеразы) и убрав старый (ингибитор гемаглютенина), производитель поменял вирус гриппа на коронавирус! Что недопустимо", - пишет Онищенко.

Кроме того, утверждает эксперт, в инструкции была убрана информация о том, что "Амизон" является мощным индуктором интерферона – то есть иммуностимулятором, применение которого при COVID-19 может быть опасным.

Между тем, препараты этой группы продаются без рецептов и активно рекламируются, причем с привлечением ведущих специалистов Минздрава - в частности, Ольги Голубовской, которая фигурирует в рекламных материалах Амизон Макс.

По мнению председателя Союза потребителей медицинских услуг, ситуация с формированием протокола, конфликтом интересов и внезапными непонятными изменениями в инструкции к препаратам, требует реакции со стороны Генпрокуратуры.

"Они (чиновники Минздрава, - ред.) считают, если до них аж через два года дошло, что вирус нужно "глушить" как можно раньше, это нормальная скорость принятия решений... А введение одновременно взаимоисключающих препаратов, которые тормозят и стимулируют иммунную систему - это что? А неприкрытое фармлобирование и присвоение безрецептурного статуса иммунотропным лекарствам, в т. ч. предназначенным для лечения особо опасного инфекционного заболевания? Теперь, господа умные, если взяли на себя ответственность - отвечайте за более 90 тыс. смертей и за лидирующие позиции в мире по смертности", - резюмирует Онищенко.

Напомним, Украина внесла "Молнупиравир" к списку медикаментов, применяемых для лечения коронавируса, еще в ноябре.

Автор: Иван Бойко