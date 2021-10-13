Ограничения касаются коронавируса.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал предложение установления допуска в парламент только при наличии документов о вакцинации, отрицательных тестов или справок о выздоровлении после COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Речь идет о проекте постановления о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154).

Как отметил во время рассмотрения вопроса председатель Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, эпидемическая ситуация с распространением коронавируса в Украине "продолжает ухудшаться".

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"В большинстве регионов показатели соответствуют "оранжевой" зоне, и многие из них уже на пороге "красной" зоны. Правительство вводит достаточно жесткие требования к деятельности образовательных, культурных и других учреждений, а также обязательность профилактических прививок против COVID для работников центральных и местных органов исполнительной власти и учреждений образования. Считаю, что при таких условиях парламент не может быть исключением, для всех действуют одинаковые правила", - сказал он.

Радуцкий также отметил, что в постановлении дополнительно предлагается уточнить, что сертификаты о вакцинации нужны будут для совершеннолетних лиц, а результаты тестирования и справки о выздоровлении - для лиц от 7 лет и старше. "Поскольку среди посетителей парламента есть и дети: в парламенте работает детская комната, Образовательный центр и проводятся экскурсии для школьников", - пояснил он.

Так, члены комитета поддержали предложение рекомендовать парламенту включить этот проект постановления в повестку дня сессии и принять его в целом.

Ограниченный пропуск в совет: что известно

В Верховную Раду предлагают допускать народных депутатов, журналистов и других лиц только при наличии документов о вакцинации, отрицательных тестов или справок о выздоровлении после COVID-19. Соответствующий проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19 (№6154) зарегистрирован в парламенте.

Инициаторами проекта являются Радуцкий и ряд депутатов от "СН", "Голоса", "Батькивщины", группы "Партия "За будущее", один внефракционный депутат и вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

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Проектом постановления предлагается установить, что на период действия карантина допуск в помещения парламента народных депутатов, работников Аппарата ВР, работников государственных предприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность ВР, помощников-консультантов депутатов, членов Кабинета министров, представителей центральных органов исполнительной власти, должностных лиц других органов государственной власти и представителей органов местного самоуправления, ученых, экспертов, специалистов-практиков или представителей общественности и других лиц, а также представителей средств массовой информации разрешается при наличии одного из четырех документов.

Так, это может быть документ, подтверждающий прививку от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ должен быть выдан в соответствии с международными медико-санитарными правилами (2005 год) или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19, или же иностранный COVID-сертификат.

Вторые два варианта документов - отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, если анализ был сделан не позже чем за 72 часа до предъявления документа, или экспресс-тест на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, проведенный не более чем за 48 часов до предъявления документа; справка о выздоровлении человека после COVID-19, если он переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Среди невакцинированных граждан погибших от COVID-19 больше: данные Минздрава

97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, не были вакцинированы, или имеют только 1 дозу.

98.3% лиц старше 60 лет, которые умерли вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021 года, были вакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не получили полного курса прививок.

Автор: Таня Поляковская