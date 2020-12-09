Также будет рассматриваться вопрос ужесточения карантина в январе.

На правительственном заседании 9 декабря Кабинет министров может принять решение о продлении карантина до конца зимы.

Читайте такжеСМИ узнали, когда в Украине могут ввести локдаунОб этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.

Отмечается, что сегодня ожидается постановление правительства о карантине.

Также будет рассматриваться вопрос ужесточения карантинных мер в январе.

"Ожидается, что будет продление общего карантина до конца февраля. А также все, что касается ограничений в январе", - сообщил источник.

Зимний локдаун: что известно

11 ноября Кабинет министров отказался продлевать "карантин выходного дня". Зато министерство здравоохранения предложило ужесточить ограничения на время новогодних и рождественских праздников на три недели.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, во время локдауна власти не будут останавливать общественный транспорт и авиасообщение.

Введение локдауна, вероятнее всего, произойдет после празднования Нового года – уже в январе. Президент Владимир Зеленский объяснил выбранные сроки заботой о малом и среднем бизнесе, поскольку декабрь – один из самых прибыльных месяцев года.

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Автор: УНИАН