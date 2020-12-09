Общий карантин могут продлить до конца февраля, пишет издание / фото УНІАН
На правительственном заседании 9 декабря Кабинет министров может принять решение о продлении карантина до конца зимы.
Читайте такжеСМИ узнали, когда в Украине могут ввести локдаунОб этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.
Отмечается, что сегодня ожидается постановление правительства о карантине.
Также будет рассматриваться вопрос ужесточения карантинных мер в январе.
"Ожидается, что будет продление общего карантина до конца февраля. А также все, что касается ограничений в январе", - сообщил источник.
Зимний локдаун: что известно
- 11 ноября Кабинет министров отказался продлевать "карантин выходного дня". Зато министерство здравоохранения предложило ужесточить ограничения на время новогодних и рождественских праздников на три недели.
- По словам главы Минздрава Максима Степанова, во время локдауна власти не будут останавливать общественный транспорт и авиасообщение.
- Введение локдауна, вероятнее всего, произойдет после празднования Нового года – уже в январе. Президент Владимир Зеленский объяснил выбранные сроки заботой о малом и среднем бизнесе, поскольку декабрь – один из самых прибыльных месяцев года.
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