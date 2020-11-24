На первом этапе в рамках механизма COVAX Украина планирует получить 1 млн 200 тысяч доз будущей вакцины от коронавируса, а в целом - более 8 млн доз.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом этапе вакцинации населения Украины от COVID-19 и назвал категории, которые будут иметь приоритетность прививок.

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В видеообращении, опубликованном в Facebook, Зеленский заявил: «Ни на миг не останавливается наше противодействие распространению COVID-19. Минздрав провел разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Был определен поэтапный план поставки вакцины в Украине. Первый этап - 1 млн 200 тысяч доз, а в целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины».

Президент подчеркнул, что приоритет прививки вакциной от COVID-19 получат медики, военнослужащие, учителя, лица из группы риска, то есть люди старше 60 лет.

Также, по словам Зеленского, власть увеличивает количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады.

«Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер. Делаем все, чтобы словосочетание «новый антирекорд» исчезло из нашего обихода и заголовков СМИ», - резюмировал президент.

Прививки против коронавируса в Украине: что известно

18 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Также он сообщил, что в глобальный механизм COVAX включены кандидаты на вакцины от производителя Moderna (США). «Предварительные результаты исследования этой вакцины указали на 95% эффективности предупреждения развития COVID-19», - отметил он.

Ляшко добавил, что в Минздраве поставили перед собой задачу «обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины».

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Автор: Константин Гончаров