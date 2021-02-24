Врач входит в мобильную бригаду, которая будет проводить вакцинацию от коронавируса.

В Винницкой области первой прививку от СОVID-19 получила семейный врач Людмила Бойко.

Читайте такжеУкраинцам обещают начать продажи вакцин "под отпуска" к лету - СМИОб этом проинформировал председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов, сообщает пресс-служба ОГА.

«14:38 - время первой вакцинации в Винницкой области. Знакомьтесь, первая вакцинированная винничанка - врач Людмила Бойко. Сегодня же Людмила Николаевна будет вакцинировать других - она изс мобильной бригады - одной из 20. Ее бригада - женская», - рассказал Борзов.

Бойко, которая является семейным врачом и работает в Центре первичной медико-санитарной помощи №5 г. Винницы, заметила, что согласилась на прививку вакциной компании AstraZeneca, поскольку это единственный способ остановить коронавирусную инфекцию, прекратить череду смертей и тех последствий, которые она вызывает.

Также Борзов добавил, что в кабинете прививок Винницкого регионального гепатологического центра сегодня вакцинировали 14 медицинских работников - это врачи мобильных бригад, которые будут делать прививки против COVID-19 в области.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

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Автор: Светлана Макринская