За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области.

В Украине за сутки прививку от коронавируса получили 2 913 человек.

Читайте такжеКаждый сотый вакцинированный украинец пожаловался на побочные эффектыОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, с начала кампании привито 12 481 человек, из них получили 1 дозу – 12 481 человек.

Количество прививок, сделанных в областях за сутки:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 280 прививок;

Донецкая область - 270 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 80 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область – 99 прививок;

Киевская область - 160 прививок;

Кировоградская область - 90 прививок;

Луганская область - 147 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

г. Киев - 80 прививок;

Николаевская область - 210 прививок;

Одесская область - 140 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 70 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 230 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 70 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черкасская область - 70 прививок;

Черновицкая область - 17 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1 110 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (244 прививки).

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Автор: Ирина Погорелая