В столице готовятся к проведению вакцинации от коронвируса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга.
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"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как мы знаем, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, у нас пока нет. Но готовимся к этому», - сказал Кличко.
По его словам, в столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - процедуру вакцинации.
«В столичных медучреждениях первичного звена работают кабинеты прививок с медперсоналом и оборудованием для хранения вакцин. При необходимости город готов приобрести дополнительное оборудование и провести обучение медработников по вакцинации против коронавируса. Поэтому, когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию», - заверил Кличко.
Вакцина от коронавируса: что известно
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