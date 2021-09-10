Прививки "из-под палки"

С началом осени в Украине "внезапно" заметили, что несмотря на появление в нашей стране неплохих вакцин против COVID-19 и ускоренные темпы вакцинации летом, ситуация с приобретением Украинский так называемого коллективного иммунитета - катастрофическая. Некоторые невакцинированные бюджетники даже могут быть недопущены к работе. УНИАН разбирался, насколько это законно и выяснял, существуют ли способы отменить карантин хотя бы для привитых.

С началом осени чиновники заговорили о вероятности быстрого возвращения страны в карантин, ведь ситуацию с вакцинацией против COVID-19 трудно назвать оптимистичной. К сожалению, ни появление в Украине приличных вакцин (не индийских или китайских, к которым у большинства населения почему-то нет доверия), ни их доступность, не сделали прививки от COVID-19 массовым. Более того, в рядах антивакцинаторов оказались и многие медики, и еще больше педагогов. С началом учебного года это вызвало большой резонанс в соцсетях, и с каждым днем скандал ​​только набирает обороты.

Сторонники и противники вакцинации, в основном, ломают копья вокруг двух аргументов.

Первый - невакцинированные педагоги несут угрозу не только для самих себя, ведь могут заразиться от учеников, но и для самих школьников, так как могут заразить их. Кроме того, родители обеспокоены, что большое количество непривитых учителей и, как следствие, большая вероятность быстрого распространения болезни, приведут к введению в том или ином регионе карантина. А это означает дистанционное обучение, во время которого, в большинстве случаев, ученики не получают нужных знаний. Не говоря уже о том, что работающим родителям приходится идти на невероятные жертвы, чтобы контролировать такой "учебный процесс".

Второй - если человек не хочет вакцинироваться, никто не может его заставить. И призывы к совести здесь не действуют.

Опять дистанционка. Готовность №1

На текущей неделе главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что Украина покинет "зеленый" уровень эпидопасности в ближайшее время. А министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав уже направил в Кабмин ходатайство с просьбой перевести страну в "желтый" уровень и усилить карантин с 13 сентября.

Почему это вызывает столько волнений? Еще месяц назад, в начале августа, Правительство внесло изменения в постановление относительно уровней эпидемической опасности и карантина, связанного с ними. В этом документе говорится и об организации работы учебных заведений в случае увеличения количества больных COVID-19. Речь идет о том, что, например, если в учебном заведении провакцинировано менее 80% работников, а в регионе устанавливается "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности, то школьники должны сидеть дома и учиться дистанционно.

"Длительное дистанционное обучение может увеличивать образовательные потери, прежде всего среди учащихся начальной школы, для которых учиться дистанционно значительно сложнее", - отметил в августе образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Тогда же он объяснил, что вакцинация педработников не является обязательной: "Потому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку".

По состоянию на конец августа, по данным министерства образования и науки, в Украине было вакцинировано более полумиллиона педагогов. Это чуть больше 50% процентов от всех работников учебных заведений. Но в этой цифре - и те, кто привит одной дозой. То есть полностью вакцинированных - меньше. Конечно, на сегодняшний день, цифры изменились. Но вряд кардинально. И об охвате вакцинами от COVID-19 80% педагогов речь не идет.

Только один пример. Как сообщают РБК-Украина, в Ивано-Франковской области (Прикарпатье может оказаться в "желтой" зоне эпидопасности уже в ближайшие дни) прививки от COVID-19 сделали только 28% работников сферы образования, а отказались от вакцинации 32% педагогов. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уже сообщил, что с высокой вероятностью на следующей неделе большинство учебных заведений будут закрыты для оффлайн обучения.

"Прошу учителей, директоров школ приложить максимум усилий, чтобы таких школ, которые преодолели рубеж вакцинации в 80%, до пятницы (10 сентября - УНИАН) было больше. Высока вероятность, что с понедельника мы перейдем в "желтую" зону эпидопасности, и тогда все школы могут быть закрыты", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбук.

По его словам, в случае перехода региона в "желтую" зону, в городе останутся работать только пять учебных заведений, в которых коронавирусные прививки сделали более 80% работников. Кроме того, мэр Ивано-Франковска выразил надежду, что правительство снизит этот порог до 50%, но обратился к руководителям учебных заведений с призывом помочь увеличению количества вакцинированных.

А вот непривитым работникам горсовета ранее пригрозил увольнением.

Под угрозой увольнения?

По словам мэра Ивано-Франковска, если работники исполнительного комитета горсовета не прививаются, то должны уволиться. Исключение существует только для тех, кому врач подтвердит противопоказания и выпишет справку. "... Нравится - не нравится, мы является примером для всех. Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения. Это население мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы", - отметил Марцинкив.

Такой ультиматум мэра Ивано-Франковска вызвал резонанс и реакцию омбудсмена. Поэтому в других городах руководство действует несколько иначе.

Например, в Чернигове мэр Владислав Атрошенко еженедельно на общегородском совещании анализирует показатели по вакцинации в городе, в структурных подразделениях городского совета и на стратегических предприятиях.

"Мэр подчеркивает необходимость прививки и возможности избежать локдауна, по крайней мере в пределах города. Но мотивируем только собственным примером, чтобы показать безопасность и необходимость вакцинации", - рассказал УНИАН секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

Поэтому, кроме мэра города, вакцинировались все его заместители и подавляющее большинство руководителей структурных подразделений городского совета. По состоянию на 7 сентября в структурных подразделениях горсовета и на черниговских коммунальных предприятиях вакцинировано 48,5% сотрудников.

Впрочем, в горсовете отмечают, если на уровне государства будет принято решение об обязательной вакцинации всех чиновников, такое решение будет выполняться.

По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, во Львовском горсовете вакцинировано примерно 70-80% работников: "Когда только начиналась прививочная кампания, мы организовывали выездные бригады на коммунальные предприятия (ЛКП АТП и т.д.). Кроме того, первыми прививались также руководители департаментов, управлений, отделов. Но все это делалось и делается у нас абсолютно добровольно, нет никакого принуждения. Просто все понимают, что вакцинация - единственный шанс остановить пандемию".

В Одессе о проблемах вакцинации чиновников говорила на недавнем совещании вице-мэр Светлана Бедрега. По ее словам, уровень охвата прививками, в первую очередь, зависит от того или иного руководителя департамента, управления или коммунального предприятия. За последние две недели сотрудники бюджетной сферы делают прививки более активно. "Однако, по состоянию на 6 сентября, в службе по делам детей и ее подведомственных подразделениях - ноль, в управлении по вопросам охраны культурного наследия - 8%, транспорт (профильное подразделение горсовета) - 14%, управление по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения - 12%, направления департамента образования и науки - около 50%", - сказала Бедрега.

Впрочем, в Одесском горсовете придерживаются принципа разъяснительной работы, а не принуждения.

Привилегии вместо принуждения

На самом деле работодатели не имеют правовых оснований заставлять работников прививаться и привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ от вакцинации от коронавируса. Как рассказал УНИАН адвокат, партнер юридической компании "КПД Консалтинг", член совета комитета по трудовому праву Ассоциации юристов Украины Кирилл Казак, согласно Конституции Украины, никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

"Другими словами, если в законодательстве не установлена ​​обязанность особы что-то делать или воздержаться от каких действий, то принуждение к таким действиям или бездействию будет неправомерным и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом (вплоть до уголовной)", - отмечает юрист.

По его словам, законодательством Украины предусмотрен перечень заболеваний, прививки от которых обязательны. Это дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит, столбняк, туберкулез.

"Поэтому исключительно в случае отсутствия прививок только от приведенных болезней особы могут быть не допущены или отстранены от работы. Прививка от COVID-19 на сегодня не является обязательной. Соответственно, прямой обязанности принудительно прививаться от COVID-19 на сегодняшний день нет ни для определенных категорий работников (педагоги, медики, водители общественного транспорта, другие категории работников, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей), ни вообще для кого-либо", - подчеркнул Кирилл Казак.

Впрочем, по его словам, законодательство предусматривает возможность введения обязательных профилактических прививок по эпидемическим показаниям на соответствующих территориях и объектах. Но это возможно только по решению главного санитарного врача соответствующего региона в предусмотренном для принятия таких решений порядке.

"На сегодня подобные решения, в частности, прививки от COVID-19, для работников не принимались. Поэтому принуждение к вакцинации под угрозой отстранения от работы или недопущения к работе - незаконно", - рассказал адвокат.

Учитывая это, а также то, что переход из "зеленой" карантинной зоны, в более опасные с точки зрения эпидситуации, зоны - неотвратим, Министерство здравоохранения предлагает украинцам не кнут, а пряник. Речь идет о неусилении карантинных ограничений для вакцинированных коллективов различных учреждений даже в "красной" зоне эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Мирослава Бзикадзе, Лариса Козова, Ирина Синельник, Татьяна Урбанская

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