Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.
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Об этом рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина.
При этом он отметил, что фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.
"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.
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Вакцина от коронавируса в Украине:
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позже в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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