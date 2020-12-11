В ЦОЗ рассчитывают начать вакцинацию против COVID-19 в начале весны.

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

Читайте такжеВрач опровергла популярный миф о вакцине от коронавируса

Об этом рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина.

При этом он отметил, что фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Коронавирус: важно знать каждому

Вакцина от коронавируса в Украине:

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позже в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН