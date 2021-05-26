Врач напомнила, что согласно новым исследованиям после заболевания коронавируса у человека иммунитет сохраняется от года.

Иммунитет от перенесенного коронавируса сильнее и более устойчевее к инфекции, чем после прививки.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

Врач сообщила, что согласно новым исследованиям после заболевания коронавируса у человека иммунитет сохраняется от года.

"Это касается любой инфекции, не только COVID-19. Естественный иммунитет всегда гораздо эффективнее искусственного. Вакцина - это вакцина. А возбудитель переформатирует гуморальный иммунный ответ и клеточный, и влияет на специфический блок иммунитета - это очень важно при вирусной инфекции. Поэтому люди лучше защищены после болезни", - рассказала Виноград.

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По словам медика, у коронавируса много мутаций, а вакцина производится только для одного вида.

"Насколько она будет защищать организм от других штаммов - неизвестно. А когда вырабатывается комплексный иммунитет, тогда весь организм перестраивается на защиту от инфекции. Поэтому постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний", - отметила специалист.

Ранее семейная врач, кандидат медицинских наук Олеся Гетьман в интервью УНИАН подчеркнула, что даже после прививки от COVID-19 вероятность заболеть высокая, потому что у нас нет коллективного иммунитета.

Коронавирус в Украине

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Автор: Виктория Гордиенко