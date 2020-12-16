Норматив прибытия медицинских бригад к пациентам с критическим состоянием должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Кабинет министров поддержал представленный Министерством здравоохранения план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине и ввел четыре категории срочности вызовов скорой помощи.

Читайте такжеПотеря обоняния и вкуса при коронавирусе: как определить COVID-19 и что делатьРешение приняли на заседании правительства 16 декабря, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, это даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - написал премьер-министр.

Отмечается, что норматив прибытия медицинских бригад к пациентам с критическим состоянием должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

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Автор: Людмила Жерновская