Кабинет министров поддержал представленный Министерством здравоохранения план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине и ввел четыре категории срочности вызовов скорой помощи.
Читайте такжеПотеря обоняния и вкуса при коронавирусе: как определить COVID-19 и что делатьРешение приняли на заседании правительства 16 декабря, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram.
По его словам, это даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.
"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - написал премьер-министр.
Отмечается, что норматив прибытия медицинских бригад к пациентам с критическим состоянием должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.
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