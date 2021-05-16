Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца текущего месяца Украина получит новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX", - сообщил премьер.
По его словам, эту вакцину получат работники учебных заведений.
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Он также сообщил, что продолжается подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія".
"Первые такие прививочные пункты должны открыться в крупных городах", - рассказал Денис Шмыгаль.
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