Врач указал на неграмотные назначения препаратов.

Смерти больных коронавирусом в Украине часто связаны с неправильными назначениями, а именно - со злоупотреблением антибиотиков при лечении.

Такое мнение "Обозревателю" выразил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "У вас куча тяжелых больных из-за неграмотных назначений на амбулатории", - заявил он.

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Отвечая на вопрос, связаны ли смертельные случаи с таким назначением лекарственных препаратов, медик заявил: "Ну конечно!"

Врач назвал самую распространенную медицинскую ошибку, которая приводит к смерти пациентов с COVID-19 в Украине.

"У вас дается огромное количество антибиотиков. И затем люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор даются противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее", – пояснил медик.

В этом контексте он подчеркнул: "Вам нужен четкий протокол лечения по степеням тяжести и под уголовную ответственность врача его назначение".

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 тыс. 882 новых случая COVID-19, умерли 229 человек.

За все время пандемии на COVID-19 заболели 661 тыс. 858 человек; умерли 11 тыс. 492.

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Автор: Андрей Василюк