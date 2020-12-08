Пожар в Токио Стар - от коронавируса умер совладелец скандального отеля / Фото УНИАН, Александр Гиманов
Совладелец одесского отеля «Токио-стар», в котором в 2019 году погибли в результате пожара девять человек, Вадим Черный умер от осложнений коронавируса.
Об этом пишет Думская.
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Черному было 48 лет. Кроме «Токио-стар» в собственности бизнесмена были еще отель «Звезда», здание бывшего ресторана «Киев» и подземного торгового центра на Греческой площади в Одессе.
Пожар в "Токио-Стар": что известно
- В Одессе в ночь на 17 августа 2019 года во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек.
- Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были арестованы и помещены в СИЗО. Еще одному совладельцу гостиницы Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также среди подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в отеле в ночь пожара.
- 11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест, а 27 ноября Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Черного.
- 15 октября Киевский райсуд Одессы продлил арест Черному и определил залог в размере более 53 млн грн. 23 июня 2020 года райсуд отказался продлить ему меру пресечения.
- 1 июля 2020 года стало известно о завершении расследования в отношении двух сотрудников и совладельца отеля «Токио Стар» (Черного).
- 15 июля в международном аэропорту «Одесса» во время прохождения соответствующего контроля пассажиров, прибывших из Рима, был задержан Дурач, который скрывался от следствия. 17 июля Киевский райсуд Одессы отправил его в СИЗО на 25 суток.
- 4 августа 2020 года Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Сергею Дурачу - совладельцу отеля "Токио Стар", в котором при пожаре в августе 2019 года погибли 9 человек.
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