В ГСЧС отмечают, что продолжается борьба за жизни трех пострадавших.

Санитарный самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям доставил в Киев женщину, которая пострадала в результате пожара в Косовской больнице.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

"29 декабря в 17:37 санитарный самолет ГСЧС Украины приземлился на аэродроме в Киеве, доставив из Ивано-Франковска одну из женщин, которая пострадала во время пожара в Косовской больнице", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что во время пожара в больнице погибли три человека, а трое пациентов из соседней палаты были спасены. "Продолжается борьба за жизнь еще троих пострадавших, которые получили ожоги различной тяжести, - от 20% до 80%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 декабря на Ивано-Франковщине в результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы погибли трое пациентов - две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы.

Начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар в больнице мог произойти из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности сотрудником медучреждения. Пожар могла повлечь заупокойная свеча по умершему от COVID-19 пациенту.