Кабинет министров принял решение о повышении с 1 января оплаты труда медицинских работников учебных заведений.
Читайте такжеВ Украине повысили зарплаты немедицинским специалистам в сфере здравоохраненияКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято без обсуждения.
Решение принято без обсуждения.
Как говорится в проекте постановления, вводится с 1 января 2021 года до отмены карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения COVID-19, доплата за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья медработникам учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности в размере 20% должностного оклада.
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