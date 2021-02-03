Доплата предполагается в размере 20% должностного оклада.

Кабинет министров принял решение о повышении с 1 января оплаты труда медицинских работников учебных заведений.

Читайте такжеВ Украине повысили зарплаты немедицинским специалистам в сфере здравоохраненияКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято без обсуждения.

Решение принято без обсуждения.

Как говорится в проекте постановления, вводится с 1 января 2021 года до отмены карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения COVID-19, доплата за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья медработникам учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности в размере 20% должностного оклада.

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Автор: Леся Лещенко