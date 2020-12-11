Случаи повторного инфицирования коронавирусом выявили уже в некоторых областях.

В Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"У нас весь учет больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора", - сказал он.

По словам министра, случаи повторного заболевания коронавирусной болезнью выявили уже в некоторых областях.

"Мы начали фиксировать таких больных, которые во второй раз болеют COVID-19, и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 11 декабря зафиксирована рекордное количество летальных исходов из-за осложнений коронавирусной болезни - 285. Выявлено 13 514 новых больных COVID-19, выздоровели - 15 327 человек.

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Автор: Леся Лещенко