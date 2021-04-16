Сегодня в медучреждениях города лечатся более 4 тысяч больных коронавирусной болезнью, более 3 тысяч пациентов - в тяжелом состоянии.

В Киеве на сегодняшний день не наблюдается существенного уменьшения количества госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Как видим, количество госпитализированных пациентов существенно не уменьшается, соответственно, и нагрузка на медицинскую систему столицы тоже. Сегодня в больницах города - 4 тысячи 079 больных COVID-19. 3 тысячи 020 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тысячи 577 человек. Под аппаратами ИВЛ - 55 больных", - сказал Кличко.

Он акцентировал на последствиях для здоровья человека от перенесенной коронавирусной болезни.

"Хотел бы отметить, что многим из тех, кто преодолел коронавирус, приходится потом лечить и последствия болезни. По наблюдениям врачей, после COVID-19 у пациентов случаются послеинфекционные осложнения. Наиболее распространенные из них - поражение сосудистых систем органов человека. В частности, сердечно- сосудистой - может развиваться сердечная недостаточность, инфаркты и инсульты. А из-за воздействия на эндокринную систему у больных ухудшается работа щитовидной и поджелудочной желез. Отсюда - тахикардия, отеки, слабость, у некоторых людей - выпадение волос", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева может развиваться или осложняться течение сахарного диабета, снижаться слух.

"Страдает также дыхательная система - легкие. А из-за поражения сосудов почек у пациентов развивается почечная недостаточность. Восстановление организма после коронавируса происходит не так быстро и не так просто. Особенно сейчас, когда усложнилось течение болезни, а вирус стал более агрессивным", - отметил Кличко.

Он призвал граждан беречь себя от заражения, ведь никто не знает, как отреагирует организм на коронавирус и какими могут быть осложнения от COVID-19.

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Автор: Инна Андалицкая