Следующая поставка на 200 млн грн по орфанным категориям планируется уже на середину января.

До конца года в больницы Украины поступят закупленные лекарства для пациентов с рядом редких заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Читайте такжеВрач объяснил, можно ли вылечить коронавирус витаминами

Она отметила, что в Украину прибыли лекарства, закупленные на средства, предусмотренные в бюджете 2020 года, для орфанных пациентов - с болезнью Гоше, Помпе, Фабри и мукополисахаридоза.

По словам Шаталовой, речь идет об очень ожидаемых препаратах на сумму почти 65 млн грн, приобретенных в рамках программы централизованных закупок по направлению "Орфанные метаболические заболевания".

«Поставка в больницы незамедлительно состоится уже до конца этого года», - заверила она.

Заместитель министра сообщила, что следующая поставка таких лекарств на 200 млн грн по орфанным категориям планируется уже на середину января.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк