COVID-19 может ударить не только по сердечно-сосудистой системе, но и по психике пациента.

Переболевшие коронавирусом украинцы массово жалуются на проблемы со здоровьем, которые возникают уже после номинального выздоровления. Среди наиболее частых жалоб - сердечно-сосудистые осложнения, болезни печени, почек, легких и жалобы на скачки артериального давления.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Врачи отмечают, что предугадать последствия болезни сложно. Можно обойтись без каких-либо осложнений даже переболев сложной формой, а можно месяцами "отходить" от легкого протекания болезни.

Переболевшие в основном жалуются на нарушение чувства вкуса (соленое кажется сладким и наоборот. – ред.), отсутствие обоняния, непереносимость определенных продуктов питания, обильная потливость, плохая физическая форма, поражение легких на уровне до 20%, кашель, бессонница, скачки артериального давления и температуры от 35,5 до 37, и даже депрессия вплоть до суицидальных настроений. Все это может беспокоить людей до 3-4 недель или месяцев после якобы выздоровления.

Киевлянка Мария поделилась с журналистами историей болезни своих родных. 70-летние родители переболели коронавирусом в декабре прошлого года. У мамы болезнь спровоцировала вначале микроинсульт, а через несколько недель начались проблемы с адекватностью.

"Она вроде бы как все соображает, но может в суп вместо соли сахара насыпать. Мол, перепутала. Или же понимает, что надо врачу позвонить, но не звонит. Спрашиваю, почему? Пожимает плечами. Очень странное поведение. Боюсь, как бы она в окно не ушла", – рассказала женщина.

Подобные состояния ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская объясняет постковидным синдромом. Что с ним делать и как привести себя в форму – пока что точно не знает никто в мире.

"Это большая трагедия, с такими пациентами надо работать. У меня был один достаточно крепкий физически, и он рассказывал о постоянном непреодолимом желании взять простынь и удушить себя. Коронавирус – очень тяжелое и изнуряющее заболевание, в котором люди находятся по месяцу-два. Те, кто этого не видят, просто не понимают", – отмечала она в комментарии журналистам.

По словам семейного врача Натальи, которая лечит пациентов от COVID-19 последние 9 месяцев, в основном переболевшие ощущают долгую-долгую слабость; потливость: когда немного увеличил темп ходьбы – и уже мокрый. Потом идет одышка, головокружение и шум в ушах. Однако тут все индивидуально.

"Кто-то перенес и забыл, а кто-то лечится и лечится. Самое частое в моей практике еще – фиброз пораженной части легких. Он не всегда ощутим, если человек не занимается спортом. Отмечаем нарушение функции печени, даже если не было горы антибиотиков. Реже – тихо протекающие вирусные миокардиты (поражения сердца. – ред.), когда начинается аритмия и сердечная недостаточность. Ну и депрессии, тревоги, страхи. Что делать с такими пациентами – мне, как семейнику, не всегда понятно. А с психиатрами у нас напряженка, их мало", – объяснила врач.

По мнению львовского врача Тараса Жиравецкого, чаще всего коронавирус поднимает у переболевших "спящие" хронические болезни. Он как провокатор, начинает раскачивать весь организм, поражая легкие, центральную нервную систему. Появляется бессонница и головные боли.

Чаще всего врачи советуют переболевшим побольше гулять на свежем воздухе для восстановления уровня сатурации в крови и работы легких, отдыхать, не перенапрягать себя физически. К спорту, например, возвращаться как минимум через месяц после окончания болезни. И то очень аккуратно, чтобы не спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы или еще хуже – неврологические осложнения.

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Автор: УНИАН