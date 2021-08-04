Людям, которые имеют аллергию на пыльцу, стоит принимать душ перед сном или сразу же после прогулки, посоветовал врач.

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что душ полезен для аллергиков.

Душ может эффективно удалить пыльцу с волос, говорится на странице медика в Instagram.

По его словам, человек, у которого есть аллергическая реакция, спровоцированная пыльцой, с помощью душа может легко избавиться от аллергена.

"У вас есть аллергия, вызванная пыльцой? Душ сразу после прогулки или перед сном – прекрасный способ избавиться от аллергена!" – поделился врач.

Ранее стало известно, что контрастный душ полезен для организма – он омолаживает кожу и укрепляет сосуды.

Что такое аллергия – справка УНИАН

Аллергией называют болезненную реакцию организма на определенный аллерген, например, на пыльцу, пыль, шерсть или на какой-то определенный продукт.

Аллергия способна проявляться разными способами. Может возникать насморк, кашель, отеки, резь в глазах, крапивница. При аллергии человек также может чихать, у него могут слезиться глаза.

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Автор: Екатерина Присяжнюк