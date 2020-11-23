Рейдовые группы закрыли 969 заведений торгового и бытового обслуживания; 327 заведений общественного питания; 18 учреждений по оказанию услуг размещения; 22 торгово-развлекательных центра; 5 спортивных залов и бассейнов; 4 дискотеки и ночные клубы; 2 кинотеатра и музеи.

В Украине за минувшие выходные 21-22 ноября закрыли более 1,3 тыс. заведений, которые работали вопреки установленному «карантину выходного дня».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Указывается, что в течение выходных, согласно постановлению Кабинета министров от 11 ноября, полицейские осуществляли проверку соблюдения требований «карантина выходного дня».

«В целом полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения — 18, торгово-развлекательных центров — 22, спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2», - говорится в сообщении.

По результатам проверок на представителей заведений составлено 1 тыс. 144 административных протокола.

Также в течение выходных открыто два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В течение двух дней полицейские вынесли 1 тыс. 395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 1 тыс. 369 - во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 - во время пребывания в общественном транспорте.

Всего с начала действия карантина составлено 58 тыс. 034 административных протокола, начато 494 уголовных производства.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Нацполиции сообщили, что в Украине за нарушение «карантина выходного дня» 14-15 ноября закрыли более 1,5 тыс. предприятий торговли, 800 предприятий общественного питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» в выходные бизнеса.

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Автор: Константин Гончаров