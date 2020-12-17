Черниговская и Полтавская области в настоящее время больше всех нуждаются в увеличении охвата тестированием для усиления контроля над распространением заболеваемости COVID-19.

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в Черниговской и Полтавской областях - одни из самых высоких среди регионов Украины.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте такжеCOVAX одобрила заявку Украины: Минздрав ждет первые вакцины с марта 2021 года

По его словам, текущие уровни заболеваемости и смертности в Винницкой области - лучше аналогичных показателей больших европейских стран. Область демонстрирует наилучшую ситуацию по контролю над распространением заболеваемости COVID-19 среди регионов Украины по комплексу ключевых показателей - заболеваемость, смертность, охват тестированием и процент положительных результатов среди протестированных.

«Однако наиболее критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности - одними из самых высоких среди регионов Украины и по сравнению с аналогичными показателями больших европейских стран», - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что Черниговская и Полтавская области в настоящее время больше всех нуждаются в увеличении охвата тестированием для усиления контроля над распространением заболеваемости COVID-19.

Главный санврач подчеркнул, что именно для увеличения мощностей Черниговская и Полтавская области уже получили субвенции на модернизацию клинико-диагностических лабораторий в больницах в размере 19,5 и 9,2 млн грн соответственно.

«Также увеличения объемов тестирования требует Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области. Министерством здравоохранения принят приказ «Об утверждении изменения к стандартам медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», согласно которому расширен перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на COVID-19, и добавлена возможность определения подтвержденного случая по результатам быстрого теста на антиген», - пояснил Ляшко.

«Выполнение указанных решений позволит уже в ближайшее время увеличить объемы тестирования и усилить контроль над распространением заболеваемости COVID-19», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 декабря в Украине выявлено 12 тыс. 047 новых заражений коронавирусом, умерли 252 человека. Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко