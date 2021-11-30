Компания Into-Sana проводит эфир о COVID-19 с пациентами.

Про ковид не говорят сейчас только маленькие дети, или те, кто борются с какими-то личными вызовами или собственными марафонами. Но то, что о нем говорят, это ужас. Сколько выдумок, сплетен, предрассудков. Зачем все это придумывать, когда сама правда довольно страшная.

Компания Into-Sana проводит эфир о COVID-19 с пациентами.

Почему?

Чтобы говорить, где НЕ-правда. Где очень велика цена ошибок.

Как избежать рисков и защититься от последствий коронавируса.

Почему не покупать вакцинацию, а бесплатно получить защиту своего будущего.

Какие ограничения вакцинации, есть ли они на самом деле.

Когда можно просто думать "да, у меня сильный иммунитет по жизни, я никогда не болею", а когда это ложное и опасное утверждение.

И если "Говорим о COVID-19" с Into-Sana поможет принять правильное решение, когда человек столкнется с этим диагнозом, миссия этого эфира будет выполнена.

И первое правильное решение – это вакцинация. О ней вы сможете узнать на "Говорим о COVID-19".

Присоединяйтесь к эфиру "Говорим о COVID-19" с Into-Sana состоится 03.12.2021, на странице Facebook.

Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/933229137625749

Клиника Into-Sana – одна из первых частных медицинских компаний, которая начала принимать на стационарное лечение пациентов с COVID-19. Уже третью волну Into-Sana работает с международными протоколами лечения коронавируса, внедряет алгоритмы мониторинга показателей этих пациентов и сформировала достаточно успешный опыт в этом.

В сентябре 2021 года Into-Sana провела обширную конференцию для врачей Alarm COVID-19, на которой врачи представили свои маршруты пациента, алгоритмы мониторинга и самые интересные кейсы, которые врачи Into-Sana "выиграли" у COVID-19.

Автор: Иван Бойко