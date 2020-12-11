Два дня подряд столица Украины, как и другие регионы, страдает от ледяных дождей.

За минувшие сутки, 10 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировалось более 160 человек.

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Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА.

Из них-150 взрослых и 13 детей, уточнили в администрации.

По словам корреспондента ТСН, сейчас в Киеве возобновилось движение транспорта, на одной из самых оживленных улиц Елены Телиги – автомобили едут свободно по обе полосы.

Непогода в Киеве: что известно

Два дня подряд столица Украины, как и другие регионы, страдает от ледяных дождей, что под действием низкой температуры превратили дороги и тротуары на катки. Из-за сложной метеорологической ситуации на утро, 11 декабря, в Киеве наблюдались аварии, пробки, задержки движения общественного транспорта.

Как отметили в КК "Киевавтодор", осадки продолжались до 06:00 утра при температуре около -1°С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.

Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта.

Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

Тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городские власти обратились к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами.

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Автор: УНИАН