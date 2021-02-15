По словам спасателей, автомобиль скорой помощи застрял в снежных заносах по дороге к 14-летней пациентке в селе Зеленица.

В Житомирской области больную девочку доставили в карету "скорой" подводой, запряженной двумя лошадями, поскольку ни медицинская, ни спасательная техника не смогли преодолеть снежные переметы.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По словам спасателей, автомобиль скорой помощи застрял в снежных заносах по дороге к 14-летней пациентке в селе Зеленица. Врача попытались доставить пожарной машиной, которой удалось проехать всего несколько сотен метров. Из-за сильных переметов и уплотненного снежного покрова спецавтомобиль остановился, врачу пришлось преодолевать путь к пациентке пешком.

Больную 14-летнюю девочку решили госпитализировать в районную больницу. Для этого местные жители организовали гужевую повозку, которой девушку доставили в пожарную автоцистерну.

Уже дальше пациентку транспортировали спецтехникой спасателей, а потом вместе на носилках — до скорой, которую высвободили из снежного сугроба.

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Автор: УНИАН