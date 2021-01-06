Ранее СМИ сообщили, что некоторые нардепы и чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации депутатов препаратами неизвестного происхождения.

Читайте такжеМинздрав намерен в ближайшее время сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19Об этом он сообщил в Telegram.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые нардепы и чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, обнародованную в СМИ, относительно возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу собственную позицию", - написал он.

Шмыгаль отметил, что является сторонником вакцинации и напомнил, что первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19.

"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - написал Шмыгаль.

Также он напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз от Sinovac Biotech.

"Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - отметил министр.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

22 декабря оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). 24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, либо одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии либо по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

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Автор: Людмила Жерновская