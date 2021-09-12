У ребенка отек мозга, его состояние тяжелое.

В Черноморске Одесской области семиклассник попал в реанимацию после укуса клеща.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Анна Гуменная. По ее словам, ученик Александровской ЗОШ сейчас находится в областной одесской больнице, его состояние тяжелое.

"Сейчас снимают отёк мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжёлое и длительное будет. У семьи тяжёлое состояние материальное. В позапрошлом году умерла мама после тяжёлой болезни", - написала женщина.

Она также опубликовала номера карт отца мальчика. Помочь семье могут все желающие.

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Напомним, Минздрав неоднократно предупреждал об опасности клещей. Встретить их можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения.

Иксодовые клещи могут переносить возбудителей опасных заболеваний человека и животных, в частности, клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото. Возбудители попадают в наш организм во время присасывания клеща.

Автор: Дмитрий Захаров