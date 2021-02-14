В Одесской области - вспышка гепатита / УНИАН
В Одесской области вирусным гепатитом А заболели 16 человек, проживающих в частном доме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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«13 февраля в г. Разрешение в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», - говорится в сообщении.
В очаге заболевания осуществляют санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
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