Вспышку гепатита зафиксировали в городе Раздельная.

В Одесской области вирусным гепатитом А заболели 16 человек, проживающих в частном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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«13 февраля в г. Разрешение в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», - говорится в сообщении.

В очаге заболевания осуществляют санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

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Автор: Светлана Закелова