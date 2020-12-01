Врач прокомментировала проблему большого количества больных коронавирусом / фото REUTERS

Стремительное распространение коронавируса в Украине связано с отсутствием контроля за соблюдением режима самоизоляции больных и контактных.

Об этом "Обозревателю" рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан. Она отметила, что некоторые больные нарушают режим самоизоляции.

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"Потому что никто не несет ответственности за то, что контактные нарушают режим самоизоляции", – заявила она.

По словам медика, сейчас в Украине отсутствует механизм контроля за такими людьми. Семейные врачи ответственны за очаги заболевания внутри отдельной семьи, но другими очагами заражения никто не занимается, подчеркнула она.

В этом контексте Доан заявила, что наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют офисы, которыми "никто не занимается". "Человек, который заболел коронавирусом, часто идет на работу, у него много дел, ему надо деньги зарабатывать. Он решает дела, ездит в общественном транспорте", – констатировала врач.

В офисе сотрудники пользуются одной лестницей и одними лифтами, часто людей размещают в офисах в формате open space, что также увеличивает риск заражения, добавила медик.

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Автор: Андрей Василюк