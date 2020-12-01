Эксперт объяснила, почему происходит рост количества больных.

Стремительное распространение коронавируса в Украине связано с отсутствием контроля за соблюдением режима самоизоляции больных и контактных.

Об этом "Обозревателю" рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан. Она отметила, что некоторые больные нарушают режим самоизоляции.

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"Потому что никто не несет ответственности за то, что контактные нарушают режим самоизоляции", – заявила она.

По словам медика, сейчас в Украине отсутствует механизм контроля за такими людьми. Семейные врачи ответственны за очаги заболевания внутри отдельной семьи, но другими очагами заражения никто не занимается, подчеркнула она.

В этом контексте Доан заявила, что наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют офисы, которыми "никто не занимается". "Человек, который заболел коронавирусом, часто идет на работу, у него много дел, ему надо деньги зарабатывать. Он решает дела, ездит в общественном транспорте", – констатировала врач.

В офисе сотрудники пользуются одной лестницей и одними лифтами, часто людей размещают в офисах в формате open space, что также увеличивает риск заражения, добавила медик.

Карантин в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.

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Автор: Андрей Василюк