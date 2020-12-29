"Обериг" — лечебное заведение широкого профиля, помогающее населению в борьбе с заболеваниями 21 века. Компания оказывает услуги как для взрослых пациентов, так для детей. Клиника обладает достаточно крупным диагностическим центром, оснащенным новейшей аппаратурой.

О клинике

История многопрофильной клиники «Обериг» насчитывает совсем немного лет – работать она начала в 2008 году. Тем не менее, за этот период ее сотрудники доказали то, что с ключевым запросом по высокоспециализированной медицинской помощи взрослым и детям они справляются на отлично. Эффективная команда специалистов своего дела, насчитывающая более 600 сотрудников, обеспечивает разумную медицинскую помощь, предполагающую следующие особенности:

обоснованная цена на каждую медуслугу, не подразумевающая назначения лишних и малоэффективных препаратов;

совершенствование навыков и обучение всего персонала на постоянной основе, что дает возможность врачам находиться в курсе последних веяний в медицине;

честность, открытость и прозрачность – именно эти факторы обуславливает желание пациентов проходить обследования и лечиться только в многопрофильной клинике «Обериг»;

гармонично работающая команда – персонал клиники подобран в полном соответствии со всеми требованиями предоставления качественной медицинской помощи;

безопасность и конфиденциальность – данные о пациентах надежно защищены от третьих лиц и гарантированы каждым участником лечебного процесса.

Структура клиники

Являясь, по сути, лечебным заведением широкого профиля, компания делает упор на помощь населению в борьбе с заболеваниями 21 века. Поддержка оказывается в разных направлениях, согласно перечню основных центров диагностики и лечения, найти и ознакомиться с которым можно прямо на странице сайта. Компания оказывает услуги как для взрослых пациентов, так и детям.

В клинике предоставляется полный перечень услуг относительно онкоболезней, проводятся оперативные вмешательства при помощи высококачественного оборудования Siemens, Varian. В список операций включены, в том числе, и трансплантология почек и печени.

Команда профессионалов «Обериг»

Справиться с недугами помогают врачи высокой квалификации, среди которых:

5 докторов медицинских наук;

22 кандидата медицинских наук;

11 заслуженных врачей Украины;

2 заслуженных работника здравоохранения.

Специалисты клиники работают, в первую очередь, не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы помогать людям в решении их проблем.

Следуя принципу постоянного развития и модернизации, летом 2020 года в клинике был возведен новый корпус, позволяющий внедрять инновационные направления в лечебную деятельность компании в сфере трансплантологии и химиотерапии. На данный момент структура заведения предполагает следующий формат:

148 мест для пациентов в 6 стационарных отделениях;

16 мест для проведения интенсивной терапии;

17 мест дневного стационара;

6 операционных;

более 50 клинико-консультативных кабинетов;

собственная лаборатория.

Кроме того, клиника обладает достаточно крупным диагностическим центром, который оснащен новейшей аппаратурой. В распоряжении специалистов – 2 новых аппарата МРТ (1,5 и 3 Тесла), 3 новых КТ, 16 аппаратов УЗИ, среди которых 6 – экспертного уровня, маммограф с томосинтезом, прочее.

Почему именно многопрофильная клиника «Обериг»?

Изначальная цель компании – кардинально изменить представление об отечественной медицине. Для реализации своей миссии руководство клиники приняло за основу европейскую модель оказания качественных медицинских услуг на высоком уровне. Поэтому пациенты заведения:

могут получить своевременную помощь, обратившись по единому номеру;

не боятся обращаться к врачам;

при любых обстоятельствах рассчитывают на соблюдение всех своих прав, учет личных нужд, честность и профессионализм;

получают искреннюю заботу о здоровье со стороны всего персонала.

Обращаясь за помощью в «Обериг», можно быть уверенным в том, что именно здесь созданы все условия для комфортного и эффективного лечения.

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Автор: УНИАН