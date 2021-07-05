Тарас Жиравецкий

После того, как в Украине появились крупные партии вакцины Пфайзер, украинцы, которые сейчас получили только одну дозу вакцины против COVID-19, заваливают врачей вопросами, стоит ли получить вторую дозу именно им. Однако пока специалисты не рекомендуют комбинировать вакцины. То есть, если первой дозой был Ковишилд (Астразенека), стоит дождаться Ковишилда. Если первой дозой шел Пфайзер – сделать два раза Пфайзером. Когда же первая доза была Коронаваком, то вторую тоже лучше делать Коронавак. Поэтому пока идет речь об использовании той вакцины, которую использовали в первый раз.

Почему украинцы предпочитают получить тот же Пфайзер? Потому что мы видим, какие вакцины используются в более успешных странах, странах с большими бюджетами, более мощными в мире медицины. И нам хочется использовать то, что использовали они. Например, в Германии в последнюю волну большинство населения вакцинировали Пфайзером. Израиль делает прививку Пфайзером. Британия использует Модерну и Пфайзер и так далее. Но у нас не так много этой вакцины, как кажется. Да и вообще двойной дозой любой вакцины у нас еще не вакцинировано даже 10% населения.

Впрочем, стоит заметить, что в Украине уже много людей переболели. Официальные цифры, как минимум, нужно умножать на пять. То есть, по-моему, постепенно мы приближаемся к коллективному иммунитету.

В Минздраве заявляют, что изучают возможность введения прививки третьей, усиливающей (бустерной) дозой вакцины против COVID-19

В Минздраве заявляют, что изучают возможность введения прививки третьей, усиливающей (бустерной) дозой вакцины против COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами. Эта третья доза, скорее всего, не обязательно должна быть той же вакциной, что и первые две. Но решение еще не принято, стоит его дождаться.

Вопрос бустерной вакцинации может зависеть от количества антител. Если они у пациентов будут полностью исчезать, то речь должна идти о повторной вакцинации. Если антитела будут в большинстве сохраняться, то массового усиления третьей дозой не надо будет выполнять. Надо дождаться результатов исследований.

Вообще нужно четко понять, что вакцинация любой из существующих вакцин, даже с эффективностью 95%, не гарантирует не заражение коронавирусом. Даже те, кто уже вакцинирован двумя дозами, имеют шансы заболеть, если будет новая волна (а она с большой вероятностью будет). Появляются новые штаммы, которые в конечном итоге являются более агрессивными и быстро распространяются. Это мы видели на «британском» штамме и «индийском» - «Дельте» и «Дельте плюс».

Наша задача - не делать из вакцины панацею. Это лишь часть борьбы с коронавирусом. Она заключается в том, чтобы не загружать стационары и чтобы болезнь протекала легче.

Миссия вакцинации – уменьшить вероятность тяжелых случаев. Но вакцинация - не та тема, которая позволит избавиться от пандемии вообще

Миссия вакцинации – уменьшить вероятность тяжелых случаев. Но вакцинация - не та тема, которая позволит избавиться от пандемии вообще. Сколько бы доз мы ни делали и какими именно вакцинами, в глобальном смысле это от COVID-19 не спасает. Нужны лекарства, но ученые такие лекарства еще не разработали.

Поэтому новая волна будет и она будет сопровождаться ограничительными мерами и локдаунами. А чтобы не попадать в больницу, стоит сделать прививку любой из доступных вакцин. Ведь, повторюсь, даже те вакцины, которые украинцы считают лучшими, от заболевания не спасают. Даже в Британии, где вакцинировано больше населения, чем в Украине, уже фиксируется более 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Прививки не останавливают новой волны COVID-19. Оно лишь делают течение болезни более легким.

Тарас Жиравецкий, главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс"

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