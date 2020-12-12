Министр считает, что в период "новогодне-рождественских каникул" люди будут менее мобильными, чем обычно, и сконцентрируются на отдыхе в семейном кругу.

В Украине с 1 по 6 января ожидается так называемый "природный локдаун", поэтому даты жесткого карантина 8-24 января являются "абсолютно обоснованными".

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил министр здравоохранения Максим Степанов. Он считает, что в период "новогодне-рождественских каникул" люди будут менее мобильными, чем обычно, и сконцентрируются на отдыхе в семейном кругу.

Читайте также"Имеет такие же осложнения, как и COVID-19": Степанов предупредил о приближении другой угрозы

На вопрос, почему Украина не усиливает карантин с 25 декабря по 7 января, как это делают многие другие страны, министр ответил: "У нас прежде всего экономические обстоятельства, потому что для многих людей декабрь - очень важный месяц года, когда идет работа, это первое. Второе, если мы посмотрим, то у нас идет в период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество - все-таки более семейный праздник - то в принципе у нас такой природный локдаун, если можно так сказать. На улицу просто посмотрите - абсолютно мало людей, проводят время в кругу семьи или приходят к друзьям, что в принципе позволяют себе делать только на выходные, люди не работают, на каникулах. Мне кажется, (нынешние даты локдауна - ред.) абсолютно обоснованы".

Карантин в Украине: от адаптивного к локдауну

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк