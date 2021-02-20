Пластический хирург Иракли Жгенти / instagram.com/irakli_surgery

Пластический хирург Иракли Жгенти: Важно различать желание пациента быть молодым и желание гнаться за трендами. Врач не должен дать пациенту стать жертвой моды

Диана Могилевич
08:00, 20 февраля 2021
5 мин. 53 Интервью

О том, какие пластические операции наиболее популярны в Украине, почему пластическая хирургия в нашей стране не хуже, чем в более развитых странах, сколько стоит «пластика» и с какого возраста можно менять свою внешность, прибегая к помощи скальпеля, в интервью УНИАН рассказал пластический хирург Иракли Жгенти.

Иракли, расскажите, как в Украине обстоят дела с пластической хирургией? Уступаем ли мы другим странам по качеству проведенных операций?

Я считаю, что в Украине одна из самых сильных школ хирургии в мире. Большинство украинских хирургов получают каждый день колоссальный опыт и знания, и постоянно совершенствуют свои навыки. Поэтому я бы не говорил так категорично, что в других странах эти операции проводят лучше.

Сколько в среднем стоит «пластика»? 

Во всем мире примерно одинаковые цены, все зависит от клиники и врача, к которому вы планируете обратиться. Цены на пластические операции в Украине стартуют с 1000 долларов (например, удаление комков Биша). 

В современном мире уже стало трендом что-то менять в своей внешности. А существуют ли какие-то возрастные ограничения?

Проведение пластических операций возможно по достижении человеком 18-22 лет. Но есть операция отопластика (пластика уха), которая может проводиться детям от 6 лет. 

Проведение пластических операций возможно по достижении человеком 18-22 лет, - Жгенти / instagram.com/irakli_surgery

По вашим наблюдениям, какие операции пользуются наибольшим спросом среди женщин?

Первое и второе место по популярности среди женщин занимают ринопластика (пластика носа) и аугментационная маммопластика (увеличение груди). Другие операции также проводятся, но не так часто, как эти.

В последнее время наблюдается бум на силиконовые ягодицы. Как думаете, с чем это связано?

Это связано с усовершенствованием техник увеличения ягодиц, а также с разработкой новых и безопасных имплантов для ягодиц. Пышные формы груди доступны каждому, настало время ягодиц.

А популярна ли процедура пересадки подкожного жира из одного места в другое?

Липофилинг становится все популярнее. В моей практике один-два раза в неделю я провожу операции по перемещению подкожно-жировой клетчатки из одного места в другое. 

Липофилинг становится все популярнее, - хирург / instagram.com/irakli_surgery

Вокруг пластических операций ходит множество слухов. Например, что импланты в груди могут лопнуть. 

Это один из самых распространенных мифов. Современные импланты производятся из инновационных материалов, со строгим контролем качества. Даже если переехать имплант автомобилем, он не лопнет.

А нужно ли их со временем менять?

Импланты со временем менять не нужно. Только при наличии осложнений. Чаще всего это капсулярная контрактура (избыточное образование фиброзной ткани вокруг имплантата, - УНИАН) - редкое, но достаточно опасное осложнение после маммопластики. И на это осложнение фирмы-производители имплантов дают пожизненную гарантию. 

Еще я читала на форумах, что после маммопластики нельзя кормить грудью.

Если это аугментационная маммопластика, то имплант устанавливается глубоко под мышцу, при этом протоки молочной железы не травмируются, а значит, кормить можно. Если же это подтяжка груди либо реконструкция, то вероятность кормления мала. 

Импланты со временем менять не нужно, - Жгенти / instagram.com/irakli_surgery

Некоторые женщины пишут в Сети, что после хирургического вмешательства у них болит грудь. А у некоторых со временем диагностируют рак молочной железы. Реально ли, что безобидные импланты могут настолько навредить?

Нет, не могут. Существуют исследования, доказывающие, что современные импланты с современными оболочками не вызывают злокачественных образований. 

Насколько в целом опасно усовершенствовать свою внешность таким методом?

Риск осложнений минимален, если вы обращаетесь к хирургу с опытом, имеющему в своем распоряжении самое современное оборудование и инструменты. 

Но есть противопоказания к операциям?

Да, есть. Перед операцией нужно обязательно пройти консультацию у хирурга и сдать полный предоперационный пакет анализов, результаты которых покажут, возможно ли проведение хирургического вмешательства. Пациент должен быть полностью здоров. 

Перед операцией нужно обязательно пройти консультацию у хирурга и сдать полный предоперационный пакет анализов, - хирург / instagram.com/irakli_surgery

Скажите, как долго длится восстановление после операции?

Все зависит от вида операции. Например, реабилитация после верхней блефаропластики составляет одну неделю, а реабилитационный период после увеличения груди - месяц. Чем больше по объему оперативное вмешательство, тем дольше реабилитационный период. Чтобы ускорить процесс реабилитации, нужно обязательно придерживаться всех рекомендаций хирурга и посещать послеоперационные осмотры.

Чем больше по объему оперативное вмешательство, тем дольше реабилитационный период, - хирург / instagram.com/irakli_surgery

Возвращаясь к теме выбора врача, на что нужно обратить внимание при консультации, чтобы не стать жертвой дилетанта?

Нужно обращать внимание на такие вещи: где учился хирург, его опыт, работы, которые он сделал, курсы повышения квалификации. А также как часто хирург посещает конференции, семинары, кадавер-курсы. 

Согласны ли вы с тем, что пластическая хирургия - это новый вид зависимости?

Я не думаю, что это зависимость. Хотя пластический хирург должен быть хорошим психологом, чтобы отличить желание пациента быть молодым от желания гнаться за модными трендами. А главное, врач не должен дать пациенту стать жертвой моды. 

Диана Могилевич

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