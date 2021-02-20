Пластический хирург Иракли Жгенти: Важно различать желание пациента быть молодым и желание гнаться за трендами. Врач не должен дать пациенту стать жертвой моды

О том, какие пластические операции наиболее популярны в Украине, почему пластическая хирургия в нашей стране не хуже, чем в более развитых странах, сколько стоит «пластика» и с какого возраста можно менять свою внешность, прибегая к помощи скальпеля, в интервью УНИАН рассказал пластический хирург Иракли Жгенти.

Иракли, расскажите, как в Украине обстоят дела с пластической хирургией? Уступаем ли мы другим странам по качеству проведенных операций?

Я считаю, что в Украине одна из самых сильных школ хирургии в мире. Большинство украинских хирургов получают каждый день колоссальный опыт и знания, и постоянно совершенствуют свои навыки. Поэтому я бы не говорил так категорично, что в других странах эти операции проводят лучше.

Сколько в среднем стоит «пластика»?

Во всем мире примерно одинаковые цены, все зависит от клиники и врача, к которому вы планируете обратиться. Цены на пластические операции в Украине стартуют с 1000 долларов (например, удаление комков Биша).

В современном мире уже стало трендом что-то менять в своей внешности. А существуют ли какие-то возрастные ограничения?

Проведение пластических операций возможно по достижении человеком 18-22 лет. Но есть операция отопластика (пластика уха), которая может проводиться детям от 6 лет.

По вашим наблюдениям, какие операции пользуются наибольшим спросом среди женщин?

Первое и второе место по популярности среди женщин занимают ринопластика (пластика носа) и аугментационная маммопластика (увеличение груди). Другие операции также проводятся, но не так часто, как эти.

В последнее время наблюдается бум на силиконовые ягодицы. Как думаете, с чем это связано?

Это связано с усовершенствованием техник увеличения ягодиц, а также с разработкой новых и безопасных имплантов для ягодиц. Пышные формы груди доступны каждому, настало время ягодиц.

А популярна ли процедура пересадки подкожного жира из одного места в другое?

Липофилинг становится все популярнее. В моей практике один-два раза в неделю я провожу операции по перемещению подкожно-жировой клетчатки из одного места в другое.

Вокруг пластических операций ходит множество слухов. Например, что импланты в груди могут лопнуть.

Это один из самых распространенных мифов. Современные импланты производятся из инновационных материалов, со строгим контролем качества. Даже если переехать имплант автомобилем, он не лопнет.

А нужно ли их со временем менять?

Импланты со временем менять не нужно. Только при наличии осложнений. Чаще всего это капсулярная контрактура (избыточное образование фиброзной ткани вокруг имплантата, - УНИАН) - редкое, но достаточно опасное осложнение после маммопластики. И на это осложнение фирмы-производители имплантов дают пожизненную гарантию.

Еще я читала на форумах, что после маммопластики нельзя кормить грудью.

Если это аугментационная маммопластика, то имплант устанавливается глубоко под мышцу, при этом протоки молочной железы не травмируются, а значит, кормить можно. Если же это подтяжка груди либо реконструкция, то вероятность кормления мала.

Некоторые женщины пишут в Сети, что после хирургического вмешательства у них болит грудь. А у некоторых со временем диагностируют рак молочной железы. Реально ли, что безобидные импланты могут настолько навредить?

Нет, не могут. Существуют исследования, доказывающие, что современные импланты с современными оболочками не вызывают злокачественных образований.

Насколько в целом опасно усовершенствовать свою внешность таким методом?

Риск осложнений минимален, если вы обращаетесь к хирургу с опытом, имеющему в своем распоряжении самое современное оборудование и инструменты.

Но есть противопоказания к операциям?

Да, есть. Перед операцией нужно обязательно пройти консультацию у хирурга и сдать полный предоперационный пакет анализов, результаты которых покажут, возможно ли проведение хирургического вмешательства. Пациент должен быть полностью здоров.

Скажите, как долго длится восстановление после операции?

Все зависит от вида операции. Например, реабилитация после верхней блефаропластики составляет одну неделю, а реабилитационный период после увеличения груди - месяц. Чем больше по объему оперативное вмешательство, тем дольше реабилитационный период. Чтобы ускорить процесс реабилитации, нужно обязательно придерживаться всех рекомендаций хирурга и посещать послеоперационные осмотры.

Возвращаясь к теме выбора врача, на что нужно обратить внимание при консультации, чтобы не стать жертвой дилетанта?

Нужно обращать внимание на такие вещи: где учился хирург, его опыт, работы, которые он сделал, курсы повышения квалификации. А также как часто хирург посещает конференции, семинары, кадавер-курсы.

Согласны ли вы с тем, что пластическая хирургия - это новый вид зависимости?

Я не думаю, что это зависимость. Хотя пластический хирург должен быть хорошим психологом, чтобы отличить желание пациента быть молодым от желания гнаться за модными трендами. А главное, врач не должен дать пациенту стать жертвой моды.

Диана Могилевич

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