Накануне в Минздраве утвердили план иммунизации населения от COVID-19.

Принятый план вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни будет обновляться в зависимости от исходных данных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Он напомнил, что в Украине утвержден общенациональный план вакцинации населения от коронавируса.

"Вчера этот план был утвержден. Этот документ фактически станет комплексной методичкой для реализации основной цели - вакцинации как можно большего количества групп населения в ближайший год", - сказал Шмигаль.

По его словам, план включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процесс организации кампании.

"Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных, то есть количества вакцин, которые получит страна, кроме уже заложенных 8 млн доз, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX", - отметил глава правительства.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

"Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней", - заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад - это базовая часть документа. Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин - эту часть будут обновлять постоянно.

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Автор: Леся Лещенко