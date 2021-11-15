Предприятия группы "Метинвест" обеспечили поставки каждой четвертой тонны кислорода в украинские больницы для спасения жизни пациентов с коронавирусом. Усилия компании в преодолении пика заболеваемости в Украине отметил и Президент Владимир Зеленский.

"Предприятия Метинвеста усилили помощь государству в октябре: когда два производящих медицинский кислород предприятия были остановлены на ремонт, Метинвест начал бесплатно отгружать кислород нуждающимся в нем больницам. Сегодня Метинвест поставляет кислород в больницы уже 14 регионов Украины", - сообщила компания, отметив, что география поставок расширяется с каждым днем и вскоре кислород Метинвеста начнут получать больницы Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Комбинаты Группы Метинвест и Вадима Новинского – ММК имени Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и ДКХЗ – бесплатно отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки.

Если в октябре Группа поставила больницам 1740 тонн кислорода, то за первые две недели ноября на лечение больных коронавирусом предприятия направили 1340 тонн. Всего же за октябрь и первую половину ноября Метинвест направил больницам 3080 тонн кислорода.

"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", - заявил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 ноября.

В условиях пандемии Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского максимально поддерживает больницы, которые испытывают дефицит жизненно важного газа.

Автор: Иван Бойко