Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в этом году всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, будут оперировать в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал во время брифинга.
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"В 2021 году мы планируем всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, оперировать непосредственно в Украине и не отправлять для операции за границу", - сказал Степанов.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в 2021 году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличены до 502 млн грн.
В этом году в Минздраве также прогнозируют увеличение количества трансплантаций в Украине вдвое - будет сделано не менее 250 пересадок жизненно важных органов.
Кроме того, планируется создание пакета медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению в рамках программы медицинских гарантий и обеспечения оплаты услуг Национальной службой здоровья Украины.
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