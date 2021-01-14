В 2021 году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличены до 502 млн грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в этом году всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, будут оперировать в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал во время брифинга.

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"В 2021 году мы планируем всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, оперировать непосредственно в Украине и не отправлять для операции за границу", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в 2021 году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличены до 502 млн грн.

В этом году в Минздраве также прогнозируют увеличение количества трансплантаций в Украине вдвое - будет сделано не менее 250 пересадок жизненно важных органов.

Кроме того, планируется создание пакета медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению в рамках программы медицинских гарантий и обеспечения оплаты услуг Национальной службой здоровья Украины.

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Автор: Леся Лещенко