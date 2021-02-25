С начала года украинские врачи уже провели 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга.

В Украине разрешили использовать донорскую кожу для лечения пациентов со сложными ожогами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

"Вчера Кабмин принял постановление о применении трансплантации анатомических материалов человека по биоимплантам (изготовленным из анатомических материалов человека - УНИАН), ксеноимплантам (из анатомических материалов животных - УНИАН) и медикобиологическим требованиям к изготовлению ксеноимплантов", - сообщил Иващенко.

По его словам, это большой шаг вперед в развитии системы здравоохранения Украины, ведь постановление "фактически вводит ключевые нормы европейского законодательства в этом вопросе". Его принятие, считает Иващенко, создало предпосылки для появления производителей биоимплантов, а это должно сделать лечение с использованием биоимплантов более доступным для украинцев.

Читайте такжеВ Охматдете провели трансплантацию костного мозга от неродственного донораЗаместитель министра добавил, что постановление позволит также обеспечить украинцев безопасными медицинскими изделиями и биоимплантами. Кроме того, оно поможет оказывать специализированную ортопедическую и хирургическую помощь по восстановлению трудоспособности больных после бытовых, военных, спортивных и других травм, при врожденных пороках, лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и других заболеваний, которые требуют реконструктивных и пластических вмешательств.

Учреждения здравоохранения, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной практики по специальности "Комбустиология", смогут изготавливать и применять аллотрансплантаты кожи, которые являются "золотым стандартом" лечения глубоких ожогов во всем мире и имеют большую эффективность, чем медицинские изделия, изготовленные из синтетического материала.

"Это означает, что мы разрешаем использовать донорскую кожу. Это позволит спасти гораздо больше пациентов со сложными ожогами, облегчит лечение, сократит время пребывания в больнице и уменьшит количество осложнений", - объяснил Иващенко.

По его словам, в рамках пилотного проекта по трансплантации в 2021 году в Украине уже сделали 14 трансплантаций почки (6 - с посмертным донорством), 3 трансплантации печени, 2 - сердца, а также 24 аутологичных трансплантации и 5 аллогенных трансплантаций костного мозга.

Одну из трансплантаций сделали ребенку, костный мозг для которого получили от неродственного донора из международных реестров доноров костного мозга.

Трансплантация органов в Украине

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Автор: Антонина Доломанжи