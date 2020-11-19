Сейчас по всей стране более 600 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Журналисты провели смену с врачами интенсивной терапии киевской больницы №9, которые спасают жизни больных COVID-19. В медучреждении уже не осталось свободных коек.

Читайте также"Сведет всех нас в могилу": врач забил тревогу из-за дистанционного лечения COVID-19 в УкраинеОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Переполненная реанимация и на каждую освобождающуюся кровать сразу по несколько претендентов. Это реалии работы украинских медиков. В Минздраве говорят: сейчас кровати в медучреждениях заполнены чуть больше, чем на половину... В некоторых больницах свободных мест не осталось вовсе, а на те, что есть – выстраиваются очереди из пациентов», – говорится в сюжете.

Отмечается, что наиболее загружены больницы Черкасской и Полтавской областей – там заняты 72% коек. По всей стране более 600 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«При таком легкомысленном отношению людей к проблеме это будет продолжаться не месяц, и не два, и не полгода», «Тяжело одеть правильно маску! Это стыдно», – комментируют врачи.

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Автор: Катерина Шварц