В Украине и мире сегодня ставят диагноз "коронавирус" больше по симптомам, чем по тесту на него.
Об этом рассказал нардеп, глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".
По его словам, в Украине существует протокол установления диагноза "коронавирус", который обновляется каждые две-три недели.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
"На сегодняшний день точность ПЦР-теста в мире признана не более 60%. Кстати, тест на антиген - там 90%. Поэтому ПЦР-тест - это тоже не панацея. И если врач семейный видит у человека симптомы COVID-19, даже не имея теста, то уже сегодня украинский протокол позволяет выставить ему диагноз ", - отметил он.
Коронавирус в Украине: другие новости
- Врач рассказал, как избежать аллергической реакции на вакцину от COVID-19
- В Украине количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в ноябре выросло на 25%
- Надо вакцинировать 19 миллионов украинцев для прерывания цепочки - Радуцкий
- Ляшко объяснил, сколько будет сохраняться иммунитет от коронавируса после вакцинации
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram