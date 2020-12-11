По словам Радуцкого, точность ПЦР-теста - не более 60%.

В Украине и мире сегодня ставят диагноз "коронавирус" больше по симптомам, чем по тесту на него.

Об этом рассказал нардеп, глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

По его словам, в Украине существует протокол установления диагноза "коронавирус", который обновляется каждые две-три недели.

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"На сегодняшний день точность ПЦР-теста в мире признана не более 60%. Кстати, тест на антиген - там 90%. Поэтому ПЦР-тест - это тоже не панацея. И если врач семейный видит у человека симптомы COVID-19, даже не имея теста, то уже сегодня украинский протокол позволяет выставить ему диагноз ", - отметил он.

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Автор: Юрий Годован