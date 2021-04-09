Как сообщил Кличко, также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке, чего не было раньше.

В Киеве коронавирусом все чаще начинают болеть дети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"В последнее время стало больше болеть и детей. И они чаще попадают в больницу, чем год или пол года назад – со сложным течением болезни. Также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке, чего не было раньше», – отметил Кличко.

В целом количество госпитализированных пациентов в столице не уменьшается.

«Как видим из статистики, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4633 больных на коронавирус. Из них 43 ребенка», – отметил мэр Киева.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки на коронавирус заболели 1864 киевлянина. Среди них 25 девочек от 1 до 15 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Коронавирус у детей: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко