5 362 больных госпитализировали в пятницу с осложнениями от недуга.

По состоянию на утро, 23 октября, в Украине подтвердили еще 23 229 новых случаев коронавируса. Накануне, утром 22 октября, было 23 785 выявленных инфицирований.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Среди новых больных – 1 777 детей и 438 медработников.

5 362 больных госпитализировали в пятницу с осложнениями от недуга, 483 человека умерли, а 8 330 выздоровели.

Читайте такжеДо 40 тел в день: в Одессе печь крематория работает без остановок из-за вспышки COVID-19За все время пандемии 2 748 614 человек заболели COVID-19, из них 2 369 695 выздоровели, а 63486 умерли.

Вакцинация в Украине

Минздрав установил новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы – 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.

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Автор: Яна Ставская