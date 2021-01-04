Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине снизился после новогодних выходных - за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4158 человек.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 158 новых случаев СOVID-19, 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.

Суточный показатель заболеваемости снизился после новогодних выходных. Днем ранее заболели 4576 человек, 2 января — 5038, 1 января — 9432.

Показатель заболеваемости за минувшие сутки является самым низким за последние три месяца, 5 октября выявили 3774 случая заражение COVID-19. После этого фиксировался рост.

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Но стоит отметить и довольно низкий показатель тестирований - всего за сутки было произведено 13 128 тестов: методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2 107.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 078 251 человек, из них 733 558 выздоровели, летальных случаев — 18 927.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Виктория Гордиенко