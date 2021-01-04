В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 158 новых случаев СOVID-19, 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.
Читайте такжеВрач объяснил, почему "скорая" долго не едет на вызов инфицированного COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.
Суточный показатель заболеваемости снизился после новогодних выходных. Днем ранее заболели 4576 человек, 2 января — 5038, 1 января — 9432.
Показатель заболеваемости за минувшие сутки является самым низким за последние три месяца, 5 октября выявили 3774 случая заражение COVID-19. После этого фиксировался рост.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Но стоит отметить и довольно низкий показатель тестирований - всего за сутки было произведено 13 128 тестов: методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2 107.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 078 251 человек, из них 733 558 выздоровели, летальных случаев — 18 927.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине: что стоит знать
- Россияне хотят испытывать в Украине свою вакцину от коронавируса совместно с другим препаратом
- В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму в более 7 раз
- Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 3 января
- В "Медзакупках" рассказали о формировании цены на вакцину от коронавируса для Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram