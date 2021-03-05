Украинские ученые первыми в мире установили связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания коронавирусом.
Читайте такжеВоспаление легких при COVID-19: особенности и симптомы коронавирусной пневмонииОб этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко, сообщает пресс-служба НАН.
В сообщении отмечается, что такой критерий нужен врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться течение болезни у конкретного пациента.
По словам Досенко, на сегодняшний день врачи не могут прогнозировать, как COVID-19 будет развиваться у каждого отдельного пациента. В частности, непонятно, почему при одинаковых исходных данных один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой - может попасть в зависимость от кислорода, и даже умереть.
"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем он выше, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - подчеркнул Досенко.
Он отметил, что при госпитализации у пациентов, которые были в разном состоянии, брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. И на днях уже получили окончательные результаты.
"… все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать - сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - пояснил специалист.
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