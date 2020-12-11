Родные мужчины, получившего травму несовместимую из жизни, согласились, чтобы он стал донором для 4 человек.

В Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку. Операцию провели пациентке Национального Института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

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Об этом рассказала основательница ГО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

Донором почки стал 38-летний мужчина, которому после тяжелой черепно-мозговой травмы диагностировали смерть мозга.

Отмечается, что летом у девочки внезапно развилась острая почечная недостаточность.

"Перитонеальный диализ был неэффективным, показатели были завышены в несколько раз. Время от времени малыш вынуждены были подключать к гемодиализу, но в таком возрасте это очень и очень плохо... Ночью Владислав Закордонец с командой удалили поражены инфекцией почечки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает", - рассказывает Ирина Заславец.

По ее словам, родные мужчины, получившего травму несовместимую из жизни, согласились, чтобы он стал донором для 4 человек.

"3-летняя девочка и 50-летний житель Киевской области получили по нирочці, печень пересадили 59-летнему мужчине. Что же до сердца - тут тоже неожиданность. От полуночи оно бьется в груди 34-летнего мужчины", – отмечает Заславец.

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Автор: УНИАН