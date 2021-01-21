В Украине ежегодно от онкозаболеваний умирает до 80 тыс. человек.

Министерство здравоохранения разработало национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали сколько людей в Украине страдают от онкозаболеваний

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, при разработке стратегии эксперты рабочей группы учли тот факт, что "она должна опираться на доказательства и быть реалистичной, учитывая имеющиеся ресурсы нашей страны".

"Были учтены рекомендации миссии ВОЗ, а также МАГАТЭ. Для создания стратегии также были привлечены пациентские организации. Отдельными целями стратегии являются реабилитация и паллиативная помощь. Важно заботиться не только о лечении, а и о качестве жизни наших пациентов", - сказал министр.

По его словам, реализовать стратегию планируют в течение 2021-2030 гг.

Степанов рассказал, что стратегия уже разработана и в ближайшее время будет обнародована на сайте Минздрава для общественного обсуждения, а затем будет вынесена на рассмотрение правительства.

"Уже у нас готов под эту стратегию план", - добавил он.

Онкозаболевания в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко