Министерство здравоохранения разработало национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года.
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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, при разработке стратегии эксперты рабочей группы учли тот факт, что "она должна опираться на доказательства и быть реалистичной, учитывая имеющиеся ресурсы нашей страны".
"Были учтены рекомендации миссии ВОЗ, а также МАГАТЭ. Для создания стратегии также были привлечены пациентские организации. Отдельными целями стратегии являются реабилитация и паллиативная помощь. Важно заботиться не только о лечении, а и о качестве жизни наших пациентов", - сказал министр.
По его словам, реализовать стратегию планируют в течение 2021-2030 гг.
Степанов рассказал, что стратегия уже разработана и в ближайшее время будет обнародована на сайте Минздрава для общественного обсуждения, а затем будет вынесена на рассмотрение правительства.
"Уже у нас готов под эту стратегию план", - добавил он.
Онкозаболевания в Украине
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